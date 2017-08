Prefeito em exercício Ronaldo Lopes recebe ex-Presidente Lula

A caravana Lula pelo Brasil, desembarcou em Alagoas chegando nessa terça-feira (22) em Penedo, o primeiro município do estado a ser visitado. O ato foi realizado na orla ribeirinha em frente ao Rio São Francisco.

O evento que busca mobilizar a população em defesa de direitos, da democracia e dos trabalhadores, contou com a presença do Prefeito em exercício Ronaldo Lopes, representando também o Prefeito Marcius Beltrão, que encontra-se em viagem internacional, além da participação do Governador Renan Filho, Senador Renan Calheiros, Deputado Paulão, entre outras autoridades.

Milhares de pessoas lotaram a beira do rio para esperar o ex-presidente que chegou de lancha e foi aplaudido por todos, sendo recebido pelas autoridades presentes que se dirigiram ao local de desembarque, para recepcionar Luís Inácio Lula da Silva, indo posteriormente em direção a Praça Comendador Peixoto, onde um trio elétrico os aguardava.

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes deu boas vindas ao ex-presidente e também citou algumas importantes obras e ações realizadas durante seu governo que durou oito anos, entre 2003 e 2010. Na oportunidade entregou ao ex-presidente uma réplica em miniatura do teatro sete de setembro, que no próximo mês terá sua obra de restauração concluída e será devolvido a população penedense.

O governador Renan Filho disse para o público presente que é uma satisfação muito grande estar em Penedo recepcionando o ex-presente Lula, uma das mais importantes lideranças politicas do Brasil que fez muito pelas pessoas mais humildes, tendo muitas dessas a oportunidade de saírem de uma condição de miséria absoluta, ajudando também a região nordeste e aos municípios pequenos.

O ex-presidente Lula discursou para o povo Penedense e na oportunidade citou os motivos de estar percorrendo o Brasil, entre esses conversar com as pessoas sobre o futuro do país, a situação politica atual e as medidas necessárias para tirar o país da crise econômica e politica em que o mesmo se encontra.

“Estamos percorrendo todo Brasil, começando pela região nordeste, mesmo já estando com 71 anos de idade, vejo a importância de fazer isso no momento em que o país está em crise e muitos direitos dos trabalhadores estão ameaçados, pelas reformas do atual governo”, afirmou o ex-presidente lula.

Fonte: Assessoria