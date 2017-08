Vítima de explosão de celular segue internada na UE do Agreste

Segue internado em observação na Unidade de Emergência Daniel Houly de Almeida, em Arapiraca, Lucivaldo Barbosa de Araújo, de 51, que sofreu queimaduras após a explosão do seu telefone celular. Segundo a assessoria do hospital, o paciente sofreu queimaduras no rosto e tórax e ainda não há previsão de alta hospitalar.

O acidente ocorreu nesta segunda-feira 21, na cidade de Campo Alegre, no Agreste do Estado. Segundo informações repassadas pelo próprio Lucivaldo, o celular – cuja marca e modelo não foi especificado – estava conectado à eletricidade enquanto ele realizava uma ligação. Não se sabe, no entanto, se o acidente foi uma falha do equipamento ou qualquer outra razão.

Apesar das queimaduras – e do susto – Lucivaldo se manteve lúcido e foi encaminhado ao Unidade de Emergência do Agreste.

Fonte: AL24horas