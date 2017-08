Adolescente é apreendida com revólver e crack em transporte alternativo

Militares da Força Tática do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) apreenderam, nesta terça-feira (22), uma jovem de 17 anos com 163 pedras de crack, um revólver calibre 38 e seis munições intactas em uma van de transporte complementar na AL-101 Norte, no bairro de Guaxuma, em Maceió.

Segundo os militares, foi repassado pelo Disque Denúncia que uma jovem estaria transportando o material em um veículo que seguia da rodoviária para o município de Passo de Camaragibe.

Ainda segundo eles, ela disse estar apenas levando o material e que nāo iria receber nenhuma quantia de dinheiro por isso.

A adolescente falou ainda que uma amiga também havia transportado uma arma de fogo para o município.

A Polícia Civil vai investigar a suspeita de uma quadrilha. A jovem e o material apreendido foram levados para o Complexo de Delegacias Especializadas (CODE), no bairro de Mangabeiras, em Maceió.

Fonte: G1/AL