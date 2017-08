Agressão a árbitro: Coruripe é suspenso das competições em Alagoas

O Coruripe está suspenso preventivamente das competições organizadas pela Federação Alagoana de Futebol. Além da punição ao clube, o Estádio Gerson Amaral está interditado até que o caso de agressão ao quarteto de arbitragem na semifinal do estadual sub-20 seja apurado.

Através do site oficial da FAF, o presidente Felipe Feijó se pronunciou sobre o incidente ocorrido no último sábado, dia 19, logo após a partida entre Coruripe e Santa Cruz.

– A Federação está tomando todas as medidas para detectar os autores das agressões. Vamos encaminhar a súmula da partida juntamente com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelos árbitros e o Relatório do Delegado do jogo para o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/AL). Não podemos admitir que fatos desta natureza manchem o futebol alagoano. Os autores devem ser punidos dentro e fora de campo, disse Feijó.

O caso

O árbitro Júlio César Farias usou as redes sociais para denunciar agressão sofrida na partida entre Coruripe e Santa Cruz, pelas semifinais do Campeonato Alagoano sub-20. Segundo o juiz, o quarteto, formado por ele, Ana Paula, Francisco Freitas e Márcio Oliveira, foi agredido no vestiário pelos jogadores e comissão técnica do Coruripe, nesse sábado. Ele fez um boletim de ocorrência em Maceió, alegando que não tinha como continuar na cidade do interior, e ameaça abandonar a carreira. O árbitro também relatou que não havia policiamento no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe, e criticou a comissão de arbitragem de Alagoas.

Em nota (confira abaixo na íntegra), a diretoria do Coruripe garantiu que condena a atitude praticada contra o quarteto de arbitragem e informou que vai punir administrativamente os culpados.

Devo aqui esclarecer que a diretoria do Coruripe não orientou, nem orienta, jogadores a agirem de forma violenta ou deselegante contra arbitragem, membros da federação, imprensa ou qualquer entidade, respeito as pessoas e instituições são premissas do nosso clube. As atitudes observadas na partida citada serão punidas administrativamente pela direção que já está apurando os fatos desde o dia de ontem. Reiteramos o nosso repúdio também as declarações de jogadores nas redes sociais que são de inteira responsabilidade dos mesmos, não representando a opinião desta diretoria.

