Depósito da Pestalozzi é arrombado durante a noite

O depósito da sede da Associação Pestalozzi Arapiraca, onde são guardados itens como cadeiras de rodas, próteses e órteses, foi arrombado na noite de segunda-feira (21). Ainda não se sabe se alguma coisa foi levada do local, nem quem teria entrado no local.

A informação foi divulgada nesta terça (22). Desde a manhã, funcionários da instituição estão fazendo um levantamento para saber se além do arrombamento também houve furto.

“Até agora não demos pela falta de nada no depósito. A gente acredita que as pessoas que arrombaram tenham entrado achando que encontrariam coisas como geladeira e televisão. Mas como não encontraram, foram embora sem levar nada. Mas ainda estamos analisando todo o material guardado para ter certeza”, explica Fabiana Cavalcante Viana, gerente da instituição.

Todo o material que está no depósito é destinado a pacientes carentes e são produzidos levando em consideração as necessidades de cada um, ou seja, são personalizados. Além disso, eles são fornecidos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O local onde esses itens são guardados não possuía nenhum dispositivo de segurança. “Nós já estamos fazendo um orlamento para colocar câmeras de monitoramento, para reforçar a segurança do depósito”, diz Fabiana.

Como ainda não existe a certeza se algo foi levado ou não, a instituição pede a ajuda da população para que denuncie se encontrar alguma cadeira de rodas ou prótese com a logomarca de instituição sendo comercializada, por meio do telefone (82) 3530-8330.

Fonte: G1/AL