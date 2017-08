Programa Balanço Geral completa 1 ano na Emissora Rio São Francisco

Há um ano atrás (22.08.17) entrava no ar o programa Balanço Geral na Emissora Rio São Francisco. Comandado pelo radialista Valdi Fernando, o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h, trás informações variadas a nível estadual, nacional e principalmente local de Penedo.

“Eu tenho mais de 30 anos de rádio, passei por todas as rádios em Penedo e algumas da região e de Maceió, seja AM ou FM, mas tenho comigo a realização profissional em fazer um programa na Rio São Francisco. Apesar da baixa potência que hoje ela tem, nós temos ouvintes fieis que nos acompanham e nos prestigiam, isso é muito gratificante e me faz feliz”, disse o âncora do programa Balanço Geral Valdi Fernando.

Atualmente o programa acrescentou mais um apresentador, se trata de Walberth Lima, filho do Valdi Fernando. “Com a chegada de Walberth há cerca de 2 meses o programa se tornou mais dinâmico e participativo, a aceitação está sendo boa e temos muitas novidades nos próximos meses para nossos ouvintes”, finalizou Valdi Fernando.

Além ter dois apresentadores, uma terceira pessoa abrilhanta o programa com sua participação, estamos falando de Walder Lima, que se destacou como o Juventude em Ação nas transmissões esportivas em Penedo, e semanalmente dá seus palpites nos jogos do Campeonato Brasileiro.

