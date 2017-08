Prefeitura de Penedo participa da Semana Nacional da Pessoa com deficiência intelectual e múltipla

A Coordenação da Educação Especial da SEMED- Secretaria Municipal de Educação está participando em comemoração à semana da Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla, juntamente com seus parceiros AAPPE e ACRESC, as atividades tiveram início no último dia 22 e seguirão até o próximo dia 30.

Os pacientes que são alunos das escolas municipais, estão participando junto com as instituições, profissionais e familiares de uma serie de atividades com o tema “Igualdade eu faço parte”.

A programação incluiu passeio pelos pontos turísticos da cidade com alunos que são pacientes da AAPPE, roda de conversa com professores da rede municipal e profissionais da ACRESC, momento de equoterapia com profissionais da rede municipal, exposição das ações desenvolvidas pela Acresc e apresentação da parceria Acresc/Semed Penedo no estande do Shopping Maceió e manhã de atividades recreativas com a boneca lulu na Acresc.

De acordo com coordenadora de Educação Especial Gleide Lima é preciso conscientizar a sociedade que as pessoas com deficiência têm direitos sociais em educação, saúde, cultura, acessibilidade, segurança, vida familiar, emprego e também as politicas públicas.

“As atividades desenvolvidas nesses dias tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão social das pessoas com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, mostrar que os resultados e avanços obtidos por meio da parceria entre educação e atendimento multidisciplinar são reais e de muita importância para eles promovendo diversão e novas experiências aso envolvidos”. afirmou a coordenadora Gleide Lima.

Fonte: Assessoria