Uneal entrega título de Doutor Honoris Causa a Lula, em Arapiraca

A Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) entregou, nesta quarta-feira (23), em Arapiraca, o título Doutor Honoris Causa ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Vindo de Penedo, ele chegou ao município pela manhã, na caravana que percorre de ônibus o País.

“Toda vez em que uma menina ou um menino de família pobre se formar numa universidade este será o maior de todos os títulos para mim e para o Brasil”, declarou Lula durante a solenidade.

O reitor da Uneal, Jairo Campos, afirmou que o título concedido a Lula é uma demonstração clara do sentimento de agradecimento por tudo o que o ex-presidente fez pelo fortalecimento do ensino superior público e por sua expansão e democratização.

“A concessão desse título representa a marcação de território do que a Uneal se propõe com as suas ações, o campo de atuação que ela publicamente atua, que é o campo dos pobres, dos índios, dos negros, o campo dos que, historicamente, foram excluídos”, afirmou Jairo Campos.

A concessão do título foi aprovada em 2012, mas, por causa da agenda do ex-presidente, ainda não havia sido entregue. A cerimônia foi realizada no Ginásio Municipal João Paulo II e prestigiada pelo governador Renan Filho; o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa; pelo senador Renan Calheiros; pelo deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o ‘Paulão’, dentre outras autoridades.

Em seu discurso, o governador Renan Filho deu as boas-vindas ao ex-presidente e destacou que Lula governou o Brasil para os que mais precisam: os pobres.

“As políticas públicas que fizeram do Brasil uma nação maior já foram citadas aqui pelo reitor Jairo, mas eu gostaria de citar uma para o nosso povo alagoano e nordestino presente nesta solenidade. Foi no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o Nordeste pôde crescer mais do que o restante do país e, dentro do Nordeste, as parcelas mais pobres da população puderam crescer mais que as outras”, disse o governador.

Lula recordou que, em Arapiraca, “vozes do atraso e injustiças” se levantaram contra a Uneal, por meio de ofensas ao reitor Jairo Campos, que confessou ter recebido ameaças por causa da concessão do título, contestado, inclusive, na Justiça.

“Creio que a motivação profunda para isso não foi o fato de a Uneal ter me conferido o título de Doutor Honoris Causa. Na verdade, a comunidade da Uneal foi agredida por ter sido a primeira universidade brasileira a formar professores indígenas, porque foi a primeira universidade a formar professores para atuar nos assentamentos da reforma agrária e das áreas da agricultura familiar. A Uneal foi agredida porque assumiu o compromisso de mudar a realidade social de Alagoas e do Brasil. É uma Universidade com a cara do Brasil e do povo de Alagoas”, declarou Lula.

Democratização

O ex-presidente afirmou que tratar a educação como privilégio de alguns e não como um direito de todos foi uma das formas mais perversas de se perpetuar a desigualdade social no país. E disse sentir orgulho de ter sido o presidente que mais criou universidades públicas na história do Brasil.

“Em 12 anos de governo, nós criamos 18 universidades federais, com 173 novos campi em todas as regiões do País, levando as universidades para o interior, para que o filho do mais pobre, que mora em cidade pequena não tenha que viajar para a capital para estudar. Voltamos a fazer escolas técnicas federais. Em 12 anos fizemos 430 novas unidades, três vezes mais do que havia sido feito no século passado, desde a primeira, em 1909. Em Alagoas foram abertas 11 novas escolas técnicas”, citou Lula.

Fonte: Agência Alagoas