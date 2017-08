Após censo Prefeitura de Arapiraca detecta 116 servidores “fantasmas”

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão divulgou, no início da noite dessa quinta-feira (24), uma listagem com o nome dos servidores que não compareceram as etapas do Censo 2017, promovido pela Prefeitura desde o mês de maio.

Apesar das várias convocações para o recadastramento, 116 servidores não compareceram aos chamamentos e já são considerados como supostos “fantasmas”. Todos tiveram os seus vencimentos suspensos.

O Censo teve como objetivo atualizar os dados cadastrais dos servidores públicos municipais titulares de cargo público de provento efetivo (ativos e inativos), bem como dos prestadores de serviços e pensionistas, além de identificar todos “aqueles que recebem dos cofres públicos”, e assim “manter sob fiscalização e controle os gastos com despesa de pessoal”.

Fonte: Minuto Arapiraca