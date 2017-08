Comando da PM e Polícia Civil investigarão ameaça de morte feita a membro da OAB

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL) se pronunciou através de nota sobre a ameaça de morte feita ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB/AL), Ricardo Moraes, de autoria de um suposto policial militar.

No documento, a SSP/AL assegura que não concorda com atitudes como esta, e diz que o comando da PM-AL deverá tomar as providências cabíveis, incluindo a identificação do autor da ameaça. A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar a denúncia.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL) informa que já tomou conhecimento da ameaça de morte sofrida pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB/AL), Ricardo Moraes, feita por um suposto policial militar por meio de ligação telefônica.

A SSP ressalta que não compactua com atitudes que se opõem à conduta das instituições que fazem parte da Segurança Pública de Alagoas.

Destaca ainda que o Comando da Polícia Militar já foi comunicado para que sejam tomadas as devidas providências, bem como a identificação do suposto autor da ligação. Caso seja comprovado que se trate de um membro da corporação, as devidas medidas serão tomadas. Ao mesmo tempo que informa que a Polícia Civil já foi comunicada do fato e irá instaurar um inquérito para apurar as denúncias no âmbito criminal.

Por fim, a Secretaria da Segurança Pública reforça que é uma aliada na defesa dos Direitos Humanos e se coloca à disposição da OAB e de todos os órgãos e entidades que lutam pelas demandas relacionadas a este tema.

Fonte: TNH