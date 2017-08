Fim de semana em Alagoas tem previsão de sol entre nuvens

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) disponibilizou a previsão do tempo para o fim de semana em Alagoas.

De acordo com os meteorologistas, ainda há possibilidade de chuva, mas a predominância é de sol.

Para esta sexta-feira (25), o tempo deve ser de sol com possibilidade de chuva no período da noite em todas as regiões do Estado. As temperaturas variam entre 21º e 29º.

No sábado (26), o céu deve ficar parcialmente nublado pela manhã, com algumas pancadas de chuvas rápidas, mas o sol deve predominar em todas as regiões do Estado.

A temperatura vai estar em elevação, a mínima com 22º e a máxima com 30º.

Para o domingo (27), a previsão permanece de sol com possibilidade de chuvas passageiras em todas as regiões de Alagoas.

Fonte: Assessoria