Governo alinha ações do setor econômico e turístico da Região Sul de AL

Com foco na interiorização do desenvolvimento de Alagoas, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Helder Lima, cumpriu uma extensa agenda em municípios estratégicos da região Sul nessa quinta-feira (24). O primeiro compromisso foi na cidade de Penedo, onde o gestor conversou com empresários e lideranças locais e recebeu oficialmente o projeto de revitalização da orla ribeirinha da cidade, que terá 30% de sua etapa final executada pelo Estado.

O projeto, que tem previsão de entrega em 12 meses, está orçado em R$ 1 milhão 587 mil, repassados pelo Ministério do Turismo (MTur), e prevê a construção de restaurantes, estaleiros de barcos de pesca, campo de futebol de areia, áreas de convivência, dentre outros espaços. A contrapartida do Estado está estimada em R$ 1 milhão, voltada para a execução da 4ª e última etapa da obra.

Durante a visita, em reunião com representantes do trade, foram identificadas as principais demandas locais e a necessidade de estruturar os produtos turísticos. De acordo com o secretário Helder Lima, desde 2015, já foram investidos pelo Estado mais de R$ 200 milhões de reais voltados para estratégias de divulgação e promoção da cidade.

“O que o Governo do Estado pretende, em parceria com a Prefeitura e com os empresários, é impulsionar os atrativos e fortalecer o destino no segmento cultural, de eventos e de lazer, comprovando a potencialidade do município e desenvolvendo a atividade na região. Vamos trabalhar em conjunto para que as ações alcancem maiores proporções e resultados positivos”, ressaltou o secretário.

De acordo com o prefeito em exercício, Ronaldo Lopes, a gestão municipal, em parceria com o Governo, tem trabalhado para se tornar um polo de turismo com obras que favorecem o desenvolvimento econômico e a atividade, como a implantação do Centro de Convenções no Centro Histórico e a recuperação da orla ribeirinha.

Desenvolvimento Econômico

Seguindo a programação, o secretário esteve, ainda, na Prefeitura de Coruripe, onde apresentou o novo guia de investimentos de Alagoas e apresentou a possibilidade de construção de um Porto para escoamento da produção. Os investimentos, avaliados em R$ 6 bilhões, seriam oriundos de empresas da Coréia do Sul e China, que já sinalizaram interesse na operação.

No ramo de desenvolvimento econômico, foram discutidos mecanismos de desburocratização tributária para segmentos específicos, além das potencialidades locais, dentre elas a vocação de Coruripe para a produção de cerâmica, em função da qualidade da argila disponível no município.

As reuniões técnicas foram encerradas no município da Barra de São Miguel, no Litoral Sul. Em reunião com o prefeito Zezeco, a equipe técnica da Prefeitura e representantes da Associação das Empresas da Barra de São Miguel (AEMBAR), Helder Lima alinhou a criação de um convênio voltado para o fomento do turismo na região Lagoas e Mares do Sul.

Atualmente, a Sedetur já possui três termos de fomento e apoio ao Turismo, firmados com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Alagoas (ABIH-AL), com a fundação Maceió Convention Visitors Bureau (MC&VB) e com a Costa dos Corais Convention e Visitors Bureau (CCC&VB).

Fonte: Agência Alagoas