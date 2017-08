Ifal oferta 316 vagas para transferência e equivalência de cursos de nível superior

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) publicou o edital para transferência externa, interna e equivalência para seus cursos superiores ofertados no segundo semestre de 2017. No documento estão listadas 319 vagas de 16 graduações, em cinco campi, são eles: Maceió, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios Piranhas e Satuba.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 28, e serão realizadas até o dia 1 de setembro, nas unidades onde estão sediados os cursos. Para concorrer as vagas, existem regras específicas para cada categoria: podem fazer as transferências externa e interna, os alunos que estejam regularmente matriculados em cursos de nível superior no Ifal e/ou em outras instituições; no caso da equivalência, os candidatos devem ser portadores de diploma. Confira o edital.

Fonte: Ascom Ifal