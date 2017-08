Prefeitura de Penedo fecha o mês de agosto com mais de R$ 220 mil reais investidos na UPA

O prefeito em exercício Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Saúde, Pedro Madeiro, estiveram na tarde desta quinta-feira, 24, na Unidade de Pronto Atendimento de Penedo (UPA), para vistoriar os novos móveis e equipamentos que a unidade de saúde recebeu nos últimos dias, visando a melhoria do atendimento com mais qualidade diante da modernização dos serviços prestados à população.

A visita de Ronaldo e Pedro Madeira foi acompanhada pela Diretora da Rede de Urgência e Emergência, Camylla Ataíde e dos médicos Adolfo Rocha, Alisson Palmeira e Roberto Liberato, que destacaram a importância de se investir em equipamentos modernos para que os pacientes tenham melhor condição de tratamento, principalmente nos casos mais graves que necessitam do auxílio de equipamentos de última geração para a estabilização do paciente.

De acordo com o Secretário Pedro Madeiro, a UPA já havia recebido dias atrás um investimento de mais de R$ 100 mil reais, tendo sido contemplada nesta semana com mais 12 poltronas reclináveis, 08 camas com sistema de elevação elétrica, 08 cadeiras giratórias com braços, 03 oxímetros portáteis (aparelho que verifica saturação e frequência cardíaca), 40 reanimadores manuais (adulto, infantil e neonatal), 01 ventilador (respirador) de transporte eletrônico que atende o público adulto e infantil, 50 caixas bin (que servem para melhor organizar a farmácia), 02 capacetes para oxigênio terapia pediátrico, 06 colares cervicais e 06 papagaios e comadres (aparelhos para uso urinário do pacientes, respectivamente masculino e feminino).

O prefeito em exercício Ronaldo Lopes, destacou que a soma dos investimentos neste mês de agosto na Unidade de Pronto Atendimento, ultrapassaram os R$ 220 mil reais, transparecendo o zelo da administração municipal com a coisa pública, principalmente com a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados diariamente à população penedense.

“A nossa UPA tem de forma positiva atendido também os municípios vizinhos que buscam em Penedo suprir o atendimento gerado pela carência, principalmente de médico, em suas localidades. Isso tem destacado a UPA de Penedo positivamente e a colocado como referência de saúde para a região”, concluiu Ronaldo Lopes.

