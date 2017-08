Procuradoria Geral do Município inaugura Escola de Governo

Foi realizada na noite da última quarta-feira (23), no auditório da Procuradoria Geral do Município, a aula inaugural da Escola de governo, que tem o objetivo de capacitar ainda mais, os servidores públicos municipais. O evento contou com a presença do Prefeito em exercício de Penedo Ronaldo Lopes, Procurador Geral do Munícipio Francisco Souza Guerra, Diretor da Escola de Governo Diego Leão da Fonseca, Procurador do Estado de Alagoas e Dr. em Direito Administrativo Fabio Lins, Presidente da Câmara de Vereadores Junior do Tó, Juiz de Direito Claudemiro Avelino, entre outras autoridades.

O Procurador Geral do Município Francisco Souza Guerra afirmou se tratar de um momento impar para Penedo, que sai na vanguarda na capacitação de servidores públicos, com a inauguração da Escola de Governo.

O prefeito em exercício Ronaldo Lopes, que também representou o Prefeito Március Beltrão que encontra-se em viagem internacional, parabenizou ao Procurador Geral do Município Francisco Souza Guerra pelas novas instalações da PGM e disse se tratar de uma ação que demonstra a preocupação do governo com o atendimento público.

“Estamos de volta à sede da PGM após sua inauguração desse prédio que contribui para tornar a cidade ainda mais bonita, participando do inicio de funcionamento da escola de governo e assim esperamos que os funcionários públicos municipais tenham um bom aprendizado”, afirmou.

O palestrante Doutor em administração publica e Procurador do Estado de Alagoas Fabio Lins, falou sobre o tema “Graciliano Ramos e administração pública”, durante a aula inaugural. Em sua explanação foi abordado à vida do escritor alagoano Graciiano Ramos como servidor público, na qual ocupou diversos cargos de direção, pautado sempre na honestidade e zelo em suas funções.

Graciliano Ramos também foi Prefeito do município de Palmeira dos Índios onde demonstrou independência em suas convicções, em uma época onde o coronelismo e o “voto de cabresto” eram as praticas dominantes, sendo um exemplo a ser seguido na administração pública.

