Sobe para seis o número de baleias mortas no litoral de Alagoas

Na manhã desta sexta-feira (25) mais uma baleia da espécie jubarte foi encontrada sem vida no litoral de Alagoas. Desta vez, o mamífero foi encontrado em uma praia de São Miguel dos Milagres.

Especialistas do Biota estão recolhendo amostras dos animais mortos para tentar entender a incidência das mortes. Segundo os integrantes do Biota, estão sendo feitas análises laboratoriais e histológicas.

É também do Instituto a informação de que os encalhes aumentaram em todo o litoral brasileiro.

“Uma série de fatores estão sendo investigados, mas fatos como o aumento do tamanho da população é uma hipótese, já que uma população grande, com mais animais na água, aumenta a chance de ocorrerem interações antrópicas. Outra hipótese que vem sendo muito debatida é a influência das mudanças climáticas – o aquecimento global – que tem alterado a disponibilidade de krill (um pequeno crustáceo que é o alimento da espécie) na Antártica”, a informação é de Waltyane Bonfim, bióloga e integrante do Biota.

Fonte: AL24horas