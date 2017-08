Prefeito em exercício Ronaldo Lopes reúne-se com agricultores do assentamento Novo Horizonte

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes participou na manhã dessa Sexta-feira (25) de uma reunião com agricultores do assentamento Novo horizonte na zona rural do município. Os assentados, que fazem parte do Movimento Sem Terra trouxeram uma pauta de reinvindicações, sobre melhorias a serem realizadas na localidade, a exemplo da estrada que foi danificada pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias e o entupimento de bueiros, onde os mesmos precisam ser substituídos para o correto escoamento da água da chuva.

Durante a conversa o Prefeito em exercício mostrou-se determinado em resolver essas questões e ordenou ao setor responsável à substituição de oito bueiros que estão quebrados e comprometendo a mobilidade dos moradores do assentamento. Também ficou decidido o envio de uma retroescavadeira a região para minimizar os efeitos da água da chuva.

O prefeito em exercício Ronaldo Lopes após ouvir a pauta de reivindicações comprometeu-se a trabalhar junto aos agricultores apoiando no que fosse necessário ao desenvolvimento de suas atividades.

“Recebemos hoje os agricultores do assentamento Novo Horizonte, não iremos medir esforços para trabalharmos juntos na solução desses problemas”, afirmou.

Fonte: Assessoria