Câmeras de segurança registram assalto a mercadinho em Junqueiro

As imagens do circuito interno de segurança de um mercadinho situado na cidade de Junqueiro flagrou o momento exato em que dois criminosos invadem o estabelecimento comercial e anunciam o assalto, ocorrido na noite da sexta-feira (25), no Centro da cidade.

No vídeo, os dois assaltantes usam bermuda, casaco e estão sem capacete. Um deles está com arma em punho, anuncia o assalto e rende o dono do mercadinho, funcionários e clientes.

Os ladrões levaram dois celulares, uma quantidade não revelada em dinheiro, uma carteira com documentos e cartões bancário e de crédito.

Testemunhas relatam que eles deixaram o local usando uma moto vermelha, de placa não anotada.

A PM foi acionada assim que a dupla deixou o local, realizando rondas nas imediações do roubo a procura de suspeitos, sem êxito.

As imagens foram divulgadas e qualquer informação sobre a identidade ou paradeiros dos assaltantes deve ser repassada à polícia através do 181, da Segurança Pública, com garantia de anonimato.

Fonte: AL24horas