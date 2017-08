Debaixo de chuva, CRB vira no Recife contra o Santa Cruz e conquista vitória

O CRB conseguiu conquistar uma importante vitória na noite deste sábado (26), ao vencer o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, em Recife. De virada, por 2 a 1, debaixo de chuva torrencial que caiu na capital pernambucana, o time regatiano reagiu e somou três pontos.

Com o resultado, o CRB chega até a 7ª posição com 32 pontos. Já o Santa Cruz permanece na zona do rebaixamento com 23 pontos, e agora soma outros sete jogos sem vencer.

“É clássico nordestino, é jogo decisivo até o final. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas conseguimos voltar melhor na segunda etapa, fizemos os gols e agora é continuar com a mesma pegada”, disse Rodrigo Souza, volante do CRB, ao final da partida.

Apesar do resultado, quem saiu na frente do placar foi o Santa Cruz. Em ritmo de jogo lento, sem muitas oportunidades, uma bola alçada na área pelo tricolor pernambucano achou o atacante Grafite. Sem marcação, o veterano atleta não perdoou e subiu sozinho para cabecear para o gol aos 32 minutos do 1º tempo.

A reação regatiana ocorreu somente na segunda etapa. Em jogada individual, o meio-campista Tony finalizou forte de fora da área e surpreendeu o goleiro Júlio César, do Santa Cruz. A bola ainda raspou no poste esquerdo antes de entrar para empatar o jogo.

Daí em diante, o jogo ganhou ares de dramaticidade. Sob vaias e mostrando nervosismo, o time da casa começou a ceder espaço. O CRB passou então a ganhar mais bolas pelo meio e buscar novas jogadas aéreas.

Aos 43 minutos, Neto Baiano cruzou uma bola na área que achou Marion. O atacante ajeitou de cabeça para Chico que finalizou de cabeça para o gol, sem chances para a defesa adversária.

Depois do segundo tento, o CRB passou a administrar a partida e controlar a bola pelas laterais. O desgaste físico começou a atingir ambas as equipes até o final do jogo.

Depois da vitória em Recife, o próximo desafio do CRB será em casa, no Rei Pelé, contra o Oeste, no dia 9 de setembro.

Fonte: AL24horas