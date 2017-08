Dupla armada invade igreja católica, faz reféns e leva pertences das vítimas

Eram por volta das 17h30 deste sábado (26) quando dois homens armados invadiram a Paróquia de Nossa Senhora das Graças, localizada na Avenida Ventura de Farias, no Bairro Cavaco, em Arapiraca. A dupla realizou um verdadeiro arrastão, levando aparelhos celulares e uma motocicleta das pessoas que participavam de uma reunião com o diácono da igreja.

A equipe de reportagem do Minuto Arapiraca conversou com uma das vítimas. Ela alegou que no momento da invasão o músico da igreja e as crianças que estavam presentes foram feitos reféns. Na sequencia, a dupla se dirigiu até o salão paroquial, onde estava sendo realizada uma reunião de jovens com o diácono.

Bastante nervosos, os criminosos apontaram a arma para o grupo e pediram para todos se dirigirem à cozinha da igreja, onde foram obrigados a se deitarem.

Ao todo foram levados seis aparelhos celulares e uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha e placa ORE 3356.

Após os criminosos deixarem o local, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que realizou rondas e conseguiu, minutos depois, localizar a motocicleta abandonada na Rua Ezequiel dos Santos, há aproximadamente um quilômetro da igreja. Os criminosos não foram localizados.

As vítimas prestaram queixa na Central de Polícia de Arapiraca, localizada no Bairro Baixão.

