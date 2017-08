Estuprador foge sem roupa após ser golpeado com faca por vítima

Um estuprador fugiu pelas ruas do bairro Ouro Preto, na cidade agrestina de Arapiraca, sem roupa após ser esfaqueado por uma adolescente durante o ato criminoso. O caso foi registro pelo 3º Batalhão de Policiamento Militar neste sábado, 26.

É do relatório destinado a imprensa a informação de que uma adolescente de 14 anos teria sido vítima de um estupro e que ela teria deferido golpes de faca contra o acusado que fugiu sem roupa esfaqueado.

A vítima teria informado à polícia que o acusado, ainda não identificado, estaria com uma faca, invadindo sua casa, entrando no quarto e a estuprado.

As informações dão conta ainda que a vítima teria acertado o estuprador que fugiu sem as roupas. A vítima foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada à Unidade de Emergência do Agreste. Seu estado de saúde ainda não foi informado.

Fonte: AL24horas