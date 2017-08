EXCLUSIVO: Evanilson Nunes é o novo técnico do Sport Club Penedense

O ex-jogador, Evanilson Nunes, foi confirmado como novo técnico do Sport Club Penedense para a disputa do Campeonato Alagoano da 2ª divisão de 2017.

Nossa reportagem, OparaNews, e do Programa Balanço Geral, fez uma entrevista exclusiva com Evanilson que falou da expectativa em comandar o clube ribeirinho novamente e dos desafios que terá pela frente.

Na última oportunidade que Evanilson Nunes comandou o time do Penedense foi em 2015 quando disputou a 2ª divisão e acabou conseguindo o acesso à 1ª divisão com um empate dentro de casa contra o Sete de Setembro.

Confira o áudio da entrevista abaixo:

Mais detalhes sobre a contratação de Evanilson Nunes para o comando técnico do Penedense e do amistoso contra o América de Propriá/SE vocês conferem na próxima segunda-feira, 28, no Programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco a partir das 17h.

por Redação