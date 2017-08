Penedense perde amistoso contra o América de Propriá por 4 a 2

O Sport Club Penedense realizou na tarde deste sábado, 26, mais uma amistoso preparatório para a disputa da 2ª divisão do certame Alagoano de 2017. O adversário foi o América de Propriá e o time ribeirinho foi derrotado por 4 a 2.

No próximo sábado, 02/09, as duas equipes voltam a se enfrentar só que no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo.

A novidade no próximo amistoso contra o próprio América, em Penedo, estará no comandado técnico da equipe. É que o ex-jogador, Evanilson Nunes, foi confirmado pelo presidente do clube, Valdemir Santos, como novo técnico do time alvirrubro. No amistoso deste sábado, 26, a equipe foi comandada pelo preparador físico, Elvis.

por Redação