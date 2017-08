2ª Caravana da cultura é encerrada na orla ribeirinha

A 2ª Caravana da cultura, evento realizado pela Prefeitura de Penedo em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), depois de passar pelos povoados Tabuleiro dos Negros, Marituba do Peixe e Ponta Mofina, teve seu encerramento no último domingo (27), na orla ribeirinha.

Durante todo o dia diversas atividades foram realizadas, iniciando no período da manhã com Slakline, futebol travinha, basquete funcional, oficina de skate, aula de dança, brincadeiras como queimado, pula corda e bambolê, além de pintura facial e pipoca para criançada.

No período da tarde foi à vez das apresentações culturais do Centro Juvenil Nossa Senhora Auxiliadora e do Teatro, com a peça os Três Coroados que contou uma historia baseada na idade média, onde um rei influenciado pela trama de suas cunhadas, manda prender sua esposa.

Durante o decorrer da peça, diversos detalhes da trama são mostrados, tendo a magia um papel fundamental. No final do espetáculo, ele descobre que seus 3 filhos estão vivos e os mesmos passam a morar no palácio do rei.

A peça os 3 coroados é uma produção conjunta de atores penedenses de companhias teatrais diferentes que se uniram, a mesma teve sua formulação durante uma oficina de teatro realizada em 2015, sendo apresentada por seus alunos na conclusão do curso.

Ao final do evento a Coordenadora de Cultura Riita Nunes agradeceu a todos pela presença e parabenizou toda a equipe envolvida no projeto pelo sucesso da 2ª Caravana da Cultura.

Fonte: Assessoria