Defensoria Pública divulga resultado final de Processo Seletivo para Estágio em Direito

A Coordenação de Estágios e Convênios da Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE/AL) divulgou, nesta segunda-feira, 28, as respostas aos recursos administrativos e o resultado definitivo do Processo Seletivo para Estágio em Direito nas sedes da instituição nos municípios de Anadia, Colônia Leopoldina, Marechal Deodoro, Murici, Rio Largo, São Miguel dos Campos e Viçosa.

O documento, que foi publicado no Diário Oficial (DOE) de hoje, também está disponível para consulta no site da instituição (www.defensoria.al.def.br), na área Estágio, localizada no canto superior esquerdo da página inicial do site.

Na tabela de classificação, os candidatos terão acesso à colocação em qual foram aprovados, nota média do histórico escolar, nota dos títulos eventualmente apresentados e a nota final.

Os estudantes aprovados e convocados para as vagas que venham a surgir no período de validade da seleção receberão uma Bolsa de Complementação Educacional no valor mensal de um salário-mínimo, durante o período de estágio, além de auxílio transporte no valor de R$ 50 mensais. O estágio terá duração de seis meses, prorrogáveis, a critério da Administração Pública, por períodos sucessivos até o máximo de dois anos (ou até a conclusão do curso).

Fonte: Defensoria Pública