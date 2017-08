Escola Estadual Comendador Peixoto, em Penedo, realiza aulão preparatório para o ENEM

A Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, localizada em Penedo, através dos gestores – Antonio Firmino, Carlos Alberto Eloy e Eline da Silva, além da Articuladora de Ensino, Romilda Lima, iniciou no último dia 24 de Agosto de 2017 uma série de encontros com os estudantes do 3º ano do ensino médio visando prepará-los para o ENEM deste ano. As aulas estão sendo realizadas no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM).

Neste primeiro momento, no dia 24/08, os alunos tiveram aulas na Área de Códigos e Linguagens: Português, Redação, Espanhol e Inglês. As professores que ministraram aulas, foram: Lídia Cerqueira, Edjânia Oliveira, Luciana Domingos e Ana Amélia.

No próximo dia 29 de Agosto, irá ser concluído o módulo de estudo deste primeiro momento na Área de Códigos e Linguagens. No dia 05/09 será a vez do módulo na área de Humanas, Filosofia, Sociologia, Geografia e História. No dia 06/09 serão ministradas aulas na área de Matemática, Arte e Educação Física. Já no dia 13/09 será na área de Biologia, Física e Química.

por Redação