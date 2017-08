Prazo de inscrições para concursos da PM e Bombeiros se encerra nesta quarta (30)

Os candidatos que ainda não fizeram as inscrições nos concursos para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas, anunciados pelo Governo de Alagoas, têm até a próxima quarta-feira (30) para realizar os procedimentos. Esse é o prazo limite estabelecido pelos cronogramas existentes nos editais.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é a banca organizadora do certame. Os candidatos devem ter o ensino médio completo. Segundo o edital, serão preenchidas mil vagas para o cargo de soldado combatente da PM, 10 vagas para o cargo de oficial combatente do CBM/AL e 140 vagas para o cargo de soldado combatente do CBMAL.

“Os candidatos devem atentar para o período de inscrição, pois esse é o prazo divulgado nos editais. O procedimento deve ser feito somente via internet, mas aqueles que não tiverem acesso poderão procurar a Secretaria do Planejamento para fazer a inscrição”, explica o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Desta vez, o concurso para a PM vai contar com prova objetiva (50 questões de conhecimentos básicos e 70 específicas). Já para o Corpo de Bombeiros, o certame terá 50 questões de conhecimento básico e 50 de conhecimento específico. Conforme o cronograma oficial, as provas ocorrem em outubro.

Além de estarem publicados no Diário Oficial do Estado, os editais também estão disponíveis no portal da Seplag (www.seplag.al.gov.br/concurso-pm-e-cbm-2017).

Fonte: Agência Alagoas