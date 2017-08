2º BPM apreende drogas em União dos Palmares

Na manhã desta segunda-feira (28), equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), com o apoio do Serviço de Inteligência, pertencentes ao 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam três pessoas acusadas de tráfico de drogas no município de União dos Palmares. Um adolescente também foi apreendido na ação.

Durante rondas na localidade do Morro das Cobras, os policiais receberam a informação de que naquela região algumas pessoas traficavam drogas. Ao chegar no local, quatro pessoas foram abordaram, entre elas um menor de idade.

Com Claudian Amorim dos Santos, de 29 anos, Sergio da Silva santos Junior, 19 anos, Rafaela dos Santos Silva, 19 anos, e o adolescente de 16 anos, foram encontradas 211 bombinhas de maconha, 63 pedras de crack; duas facas, que eram utilizadas para o corte da droga, sacos plásticos que serviriam para a comercialização do material, e ainda dois celulares e certa quantia em dinheiro.

Os acusados de tráfico foram conduzidos à Delegacia Regional para as providências necessárias.

Fonte: PMAL