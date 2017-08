Circuito Penedo divulga filmes selecionados para mostras competitivas

O Circuito Penedo de Cinema divulgou esta semana a lista completa dos filmes competidores do evento. Ao todo, foram escolhidos 41 curtas-metragens, sendo 13 para a mostra competitiva do 10º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo, 17 para o 7º Festival de Cinema Universitário de Alagoas e 11 curtas para a 4ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, que assume o caráter de mostra competitiva pela primeira vez.

São Paulo é o Estado que mais tem representantes, com sete curtas-metragens, seguido por Goiás, que apresenta seis obras. Alagoas também está entre os maiores representantes, com cinco filmes, assim como o Rio Grande do Sul, seguidos por Minas Gerais e Bahia, com quatro produções cada. Os filmes de Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro também seguem na disputa para concorrer a R$ 37 mil, que correspondem ao valor total dos prêmios de melhor filme pelo Júri Oficial e Popular de cada mostra competitiva.

Este ano traz uma novidade. É a primeira vez, o evento contará com a presença de um representante de todos os filmes concorrentes, onde o realizador de cada curta-metragem selecionado receberá transporte, alimentação e hospedagem para participar do Circuito Penedo de Cinema, que será realizado entre 7 e 11 de novembro. Em 2015 e 2016, apenas o Festival de Cinema Universitário foi contemplado com essa iniciativa.

O coordenador geral do Circuito, Sérgio Onofre, destaca a conquista como fundamental para enriquecer o evento. “Do ponto de vista do realizador, poder estar presente durante a exibição da sua obra e perceber como o público acolhe o trabalho é maravilhoso. A presença dos realizadores possibilita o processo de troca de experiência entre diretores, produtores locais e o público, e o evento busca criar um espaço para que essa interação possa acontecer”, ressaltou o coordenador.

Seleção dos filmes

Três comissões com profissionais de Alagoas e Sergipe realizaram a curadoria dos curtas-metragens. Os responsáveis pela seleção dos filmes da Mostra Universitária foram o jornalista e publicitário Alberto Casagrande; a jornalista, documentarista e professora da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Ana Flávia Ferraz; e a cineclubista, produtora cultural e mestranda em Cinema e Narrativas Sociais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Yanara Galvão.

A comissão de seleção da Mostra Ambiental foi composta pelos professores do curso de Ciências Biológicas da Ufal, Kim Ribeiro e Camila Porto; e pelo ator e cofundador do Ateliê Sesc de Cinema, Glauber Xavier. Já os filmes do Festival Brasileiro foram selecionados pelo diretor do Centro Cultural Arte Pajuçara, Marcos Sampaio; roteirista de Cinema e TV, Tairone Feitosa; e pela produtora e diretora Vera Rocha.

De acordo com Marcos Sampaio, selecionar os filmes diante de mais de 350 inscrições foi um processo difícil. “Não foi uma tarefa simples, então é possível ressaltar duas questões. Primeiro, em relação à grande quantidade de filmes inscritos, o que demonstra a força do evento. Em segundo lugar, vem a qualidade dos filmes e sua diversidade. O cinema brasileiro contempla a diversidade em seus vários aspectos, sejam eles regionais, temáticos, nas suas linguagens e abordagens. Acreditamos que os filmes selecionados se enquadram e compõem esse painel que é o hoje o cinema nacional”, enfatizou.

Sobre o Circuito

O Circuito Penedo de Cinema, que acontecerá de 7 a 11 de novembro em Penedo (AL), é realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) numa parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas (Secult), e pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).

Confira a lista dos filmes selecionados para as mostras Brasileira, Universitária e Ambiental do Circuito Penedo de Cinema.

Fonte: Agência Alagoas