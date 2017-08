Grupo invade treino do ASA e dispara rojão no campo do Coaracy da Mata Fonseca

Quatro homens invadiram o treino do ASA nesta terça-feira (29) e dispararam bombas e rojões em direção ao gramado do Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Conforme informações da assessoria de imprensa do clube, quatro homens entraram no estádio no momento que os jogadores iniciavam o treino. Eles atiraram os explosivos e, em seguida, fugiram do local.

Uma das bombas deixou um buraco no gramado do estádio. Ainda segundo informações da assessoria do ASA, a polícia foi acionada e realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi identificado. Por causa do ato de vandalismo, a diretoria determinou que os treinamentos do ASA serão fechados para os torcedores nesta série C.

Fonte: Gazetaweb