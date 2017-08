Jovem é assassinado na porta de casa na parte alta de Maceió

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar mais um assassinato registrado na capital alagoana. Desta vez, o crime ocorreu no Conjunto Graciliano Ramos, bairro Cidade Universitária.

A vítima identificada como Victor Gomes, de 22 anos, foi alvejado com três tiros quando chegada à sua residência. O jovem teria sido surpreendido por dois elementos que fugiram do local momentos após o crime sem serem identificados. Não há informações se a vítima teve algo levado ou se possuía envolvimento com ilícitos.

Victor Gomes morreu antes mesmo de receber atendimento médico. Seu corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal Estácio de Lima para ser submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento.

Fonte: AL24horas