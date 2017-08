População alagoana cresceu apenas 0,5% em 2017, segundo IBGE

A população alagoana cresceu apenas 0,5% no ano de 2017 se comparado a 2016, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a população total deste ano. Brasil já passou dos 207 milhões de habitantes.

De acordo com o IBGE, Alagoas possui até o momento 3.375.823 pessoas vivendo no estado, enquanto que em 2016, o número foi de 3.358.963. Maceió é responsável por quase um terço da população, com 1.029.129 habitantes. Arapiraca continua em segundo, com 234.185, e Rio Largo a terceira, com 76.019.

O município com menos habitantes é Pindoba, com 2.953 pessoas, seguido de Mar Vermelho, que tem 3.579, e Jundiá, com 4.231. A data de referência de pesquisa do IBGE é do dia 1º de julho.

207 milhões

Em todo o território nacional, o Brasil chegou a 207.660.929 habitantes, um aumento de 0,77% se comparado a 2016. São Paulo continua com o posto de estado mais populoso do país com 45.094.866 habitantes, seguido de Minas Gerais, com 21.119.536, e Rio de Janeiro, com 16.718.956. O estado com a menor população é Roraima, que tem 522.636 habitantes.

Fonte: CadaMinuto