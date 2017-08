Programa Balanço Geral comemora aniversário da Emissora Rio São Francisco em grande estilo

O Programa Balanço Geral, desta terça-feira, 29, foi todo dedicado a comemoração dos 58 anos de existência da Emissora Rio São Francisco, em Penedo.

O âncora do programa, Valdi Fernando, recebeu no auditório da emissora alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Costa Mangabeira. Os alunos realizaram apresentações artísticas e foram agraciados com uma pequena palestra do Pároco de Penedo, Padre Jackson Nascimento. Após as apresentações, foram sorteados brindes entre os alunos.

Em seguida, no estúdio da emissora, os convidados presentes, como: o blogueiro, Geraldo José, o funcionário do SAAE popularmente conhecido como “Ratinho”, o apresentador do programa Liberdade de Expressão, Antonio Silva, o apresentador do Balanço Geral, Walberth Lima, e o ex-funcionário da emissora, Carlos Roberto Tavares, conhecido como “Garapa”, abrilhantaram o programa contando história que marcaram todos esses anos da Emissora Rio São Francisco.

Durante o programa vários ouvintes mandaram áudios parabenizando a rádio pelos 58 anos, entre eles alguns locutores que passaram pela emissora e a comunidade de uma forma geral.

“Foi muito gratificante realizar um evento com esse dos 58 anos da emissora que está nos corações dos ouvintes. Nós que fazemos o programa Balanço Geral estamos fazendo nossa parte. Queremos agradecer a todos que participaram direta ou indiretamente para que este evento fosse realizado e com certeza foi um sucesso”, disse o radialista Valdi Fernando.

por Redação