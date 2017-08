Após mortes, agentes penitenciários e Bope realizam varredura no Sistema Prisional

Após duas mortes dentro do Sistema Prisional de Maceió apenas nesta semana, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Agentes Penitenciários realizam uma operação de varredura na Casa de Custódia, conhecida como “Cadeião”, na tarde desta quarta-feira, 30.

Durante a operação foram recolhidos cinco espetos, carregadores, dois celulares, um pen-drive e também uma carteira com o símbolo do sistema prisional.

No início desta tarde, o reeducando Luiz Carlos Abilio foi encontrado morto no presídio Baldomero Cavalcanti. Ainda não há a confirmação se ele foi assassinado, porém, uma foto recebida pelo TNH1, mostra possíveis sinais de espancamento. A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) aguarda a elaboração do laudo que irá confirmar a causa da morte.

Já na segunda-feira, 28, outro reeducando, Carlos Junior dos Santos, foi assassinado com requintes de crueldade. Ele teria sido torturado com espetos e depois degolado. O crime ocorreu enquanto o governador Renan Filho assinava uma ordem de serviço para instalação de um centro de telepresença, dentro do sistema prisional.

A Seris abriu procedimentos internos para apurar os casos.

Fonte: TNH