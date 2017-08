Após supostos áudios de membros de facção, escolas e creches fecham com medo de ataques

Maceioenses estão com medo da violência desde essa quarta-feira (30) quando receberam, via whatsapp, supostos áudios de membros de uma facção criminosa planejando uma série de “ataques” em Alagoas.

Na manhã de hoje, algumas escolas amanheceram fechadas. Segundo informações, uma escola municipal no bairro Vergel do Lago suspendeu o ensino nesta manhã devido ao medo do possível ataque de violência no bairro, mas irão retornar às aulas nesta sexta-feira (01).

Outra escola estadual no bairro do Benedito Bentes foi fechada devido ao medo de possíveis ataques. Duas creches no Benedito Bentes também encerraram suas atividades e só irão retornar na próxima segunda-feira (04).

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) se pronunciou sobre o assunto. Confira a nota na íntegra:

A Semed informa que não deliberou e nem orientou o fechamento das escolas da rede municipal. No entanto, recomendou que as unidades de ensino se mantivessem atentas para eventuais situações de risco durante esta quinta-feira.

Presídios

O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindapen), Kleyton Anderson, disse que a situação no Sistema Prisional está tranquila. “Sem registros de mortes”, informou.

Em nota, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) tranquiliza a população informando que o sistema prisional alagoano realiza, nesta quinta-feira (31), procedimentos de rotina com foco na reintegração social dos internos.

Segundo eles, o Governo do Estado tem investido na capacitação dos servidores prisionais, otimizando, assim, a atuação dos agentes penitenciários na manutenção da ordem e disciplina das unidades prisionais, impactando, diretamente, na segurança de todo o Estado.

Rondas

O policiamento reforçado foi determinação do Comando de Policiamento da Capital. De acordo com a polícia, há um reforço para a capital depois que os áudios foram vazados.

Funcionamento normal

Na tarde de ontem, a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e a Aliança Comercial divulgaram notas informando a normalização do funcionamento.

A preocupação de alunos da Ufal com a segurança no Campus, que fica ao lado do Sistema Prisional, levou a reitora Valéria Correia a entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Após conversar com o secretário Executivo de Políticas da SSP, delegado Manoel Acácio Jr e com o comandante-geral da PM, tenente-coronel Marcos Sampaio, ela anunciou nessa quarta-feira (30) que as aulas acontecerão normalmente.

“Estaremos atentos, mas não podemos suspender as atividades em função de uma situação de pânico sem nenhum elemento concreto apontado pelas autoridades de Segurança Pública”, disse a reitora, acrescentando que o comandante da PM garantiu ainda reforço nas rondas no entorno da Universidade.

Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) também reforçou que as equipes de inteligências da SSP, Polícia Civil, Polícia Militar e Sistema Prisional estão em alerta e monitorando todas as informações que estão circulando. A SSP informou ainda que, se necessário, a segurança irá reagir na proporção que a situação pedir.

Fonte: CadaMinuto