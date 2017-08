Governo de AL repassa mais de R$2 milhões para investimento em informática nas escolas

O governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), vai repassar mais de R$ 2 milhões às unidades de ensino da rede pública estadual por meio do programa Escola Web. A medida foi anunciada em portaria publicada no Diário Oficial do Estado desta semana.

Lançado em 2016, o Programa Escola Web descentraliza recursos para a implantação de internet banda larga e manutenção de laboratórios de informática, repassando a verba diretamente às escolas. Além disso, também oferece uma plataforma digital com mais de 4000 conteúdos pedagógicos acessíveis para mais de 42 mil docentes e 890 mil alunos de 3.427 unidades de ensino alagoanas.

Se somado ao valor aplicado de 2016, são mais de R$ 5 milhões investidos para contratação contínua de internet banda larga, aquisição dos equipamentos de pequeno porte e baixo custo, materiais de informática e contratação dos serviços de manutenção de equipamentos e rede de informática.

De acordo com o supervisor de Descentralização de Recursos Financeiros na Escola da Seduc, Jarbas Sena Júnior, escolas que têm laboratório de informática recebem R$ 5mil cada, e escolas que contrataram internet ano passado também recebem R$ 5mil.

“As escolas que não contrataram internet ano passado não recebem, pois já dispõem do recurso para a ação. Foi solicitado a cada Gerência Regional de Educação a atualização das informações da internet”, explica Jarbas.

Renovação Parque Tecnológico

​Além dos repasses de recursos pelo Escola Web, beneficiando estudantes, professores, coordenação e gestão, com acesso à pesquisa, aos sistemas de gestão, formações EAD, aulas práticas e até melhorias nos espaços de convivência e lazer nas escolas, o governo também está renovando o parque tecnológico das escolas, com a entrega de 3 mil computadores somente em 2017.



Fonte: Agência Alagoas