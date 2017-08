Samu ganha reforço de aeronave e 20 novas viaturas

O governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Christian Teixeira, entregaram, na manhã desta quarta-feira (30), em Arapiraca, um helicóptero e 20 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), adquiridas com recursos próprios. Renan Filho lembrou que o Governo Federal deixou de fornecer ambulâncias aos Estados e que, por isso, algumas unidades da Federação já enfrentam dificuldades para manter o Serviço, considerado essencial para o salvamento de pacientes em situação de urgência e emergência.

“Ter o Samu funcionando com qualidade é muito importante para o próprio funcionamento da rede de saúde como um todo. Nós aqui em Alagoas não estamos aceitando que a crise afete o nosso Estado. Em outras unidades da Federação, o Samu não funciona mais, parou, porque o Governo Federal não manda mais ambulâncias. Estamos aqui, com essa entrega, atendendo a necessidade de nosso povo”, enfatizou o governador, recordando que o ato promovido nesta quarta-feira faz parte do processo de restruturação da rede de Saúde em Alagoas.

No total, foram investidos R$ 3,8 milhões com recursos próprios na compra das ambulâncias. Dos 20 veículos, sete são Unidades de Suporte Avançado (USAs) e 13 Unidades de Suporte Básico (USBs). As USAs serão distribuídas para os municípios de Maceió (4), Arapiraca (2) e Santana do Ipanema (1), enquanto as USBs serão destinadas a Arapiraca (3), Santana do Ipanema (1), Delmiro Gouveia (1), Palmeira dos Índios (1), Penedo (1), Campo Alegre (1), São Miguel dos Campos (1), Coruripe (1), Viçosa (1), Atalaia (1) e Cacimbinhas (1).

A previsão é que, ainda este ano, sejam entregues mais 20 ambulâncias para os municípios alagoanos.

“Com as dez ambulâncias que entregamos no início do ano, das 52 bases descentralizas do Samu em Alagoas, 30 estão, agora, com veículos novos. Até o mês de outubro, quando chegarão as outras 20 novas ambulâncias, todas as 52 bases estarão funcionando simultaneamente, um fato inédito. Isso permitirá também que, pela primeira vez em Alagoas, tenhamos ambulâncias reservas para o Samu”, destacou o governador.

A solenidade de entrega das ambulâncias e da aeronave foi realizada no Largo Dom Fernando Gomes, no Centro de Arapiraca, e reuniu secretários estaduais, deputados, prefeitos de municípios da região, vereadores, dentre outras autoridades.

“Há 50 anos não se construía um hospital público em Maceió. Agora, estamos construindo dois: o da Mulher e o Metropolitano, em Maceió. Dessa forma, estamos criando 300 novos leitos, o que representa 50% de todos já existentes. Iniciamos, ainda, a construção do Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo, e vamos edificar o de União dos Palmares e o de Delmiro Gouveia”, citou Renan Filho.

O prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, participou da solenidade e, durante discurso, anunciou a formalização de convênios com o Governo do Estado para abrir e fazer funcionar a Unidade de Pronto Antendimento (UPA) e o Instituto de Criminalística (IC).

UE do Agreste

Acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Christian Teixeira; do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa; do presidente da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Hugo Wanderley; dentre outras autoridades, Renan Filho visitou a Unidade de Emergência (UE) do Agreste Dr. Daniel Houly de Almeida. O equipamento terá o número de leitos triplicado, cuja obra de ampliação será entregue até o final de outubro deste ano.

“Estamos agora aguardando a chegada dos móveis, utensílios e dos equipamentos de última tecnologia que vão possibilitar o aumento da resolutividade dos casos e da capacidade de prestar serviços de alta complexidade na UE do Agreste. Dessa forma, vamos contratar 150 novos profissionais de saúde. Tudo isso vai possibilitar que o número de leitos pule de 40 para 120”, declarou Renan Filho.

Outra grande obra garantida pelo governador na sua passagem por Arapiraca foi a construção do Hospital do Câncer, que será edificado à margem da rodovia estadual de acesso à Taquarana, ao lado do campus do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) de Arapiraca.

“Assim como o Samu, vamos ter duas macrorregiões para o tratamento de pacientes com câncer em Alagoas, uma em Maceió e outra aqui em Arapiraca, que cuidará dos pacientes do Agreste e do Sertão”, explicou.

Fonte: Agência Alagoas