Semana da Pessoa com deficiência intelectual e múltipla é encerrada em Penedo

Encerrando a semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, quando foi desenvolvido o projeto “Igualdade eu faço parte”, aconteceu na manhã da última quarta-feira(30) com atividades lúdicas na Acresc, um encontro com a presença do Secretário Municipal de Saúde Pedro Madeiro, os vereadores Fagner Matias e Derivan Tomaz e Raquel Tavares; além do Secretário de Educação do Município de Marechal Deodoro, Marcelo Beltrão e a coordenadora de educação especial da Semed Gleide Lima.

O evento contou com a participação das crianças do Centro Juvenil Maria Auxiliadora, além dos pacientes assistidos pelo Acresc. Na ocasião os alunos da rede de ensino municipal, que também são pacientes da Acresc, junto com seus familiares, se divertiram muito com as Bonecas Lala e Lulu.

A Semed Secretaria Municipal de Educação foi representada pela Coordenadora da Educação Especial Gleide Lima, que no momento estava vestindo a personagem da boneca Lulu. Ela agradeceu ao apoio de todos, que participaram da Semana da Pessoa com deficiência Intelectual e Múltipla. Na ocasião reafirmou o compromisso com a inclusão dos alunos da educação especial, dentro da sociedade.

“Obrigada à equipe da ACRESC, a secretária Cintya Alves pela confiança, a Secretaria Municipal de Saúde, as parceiras de trabalho professora Miranilde Pereira (Boneca Lala), Catarina Sodó e a Coordenadora pedagógica Maria Lucia, que contribuem para que nosso público tenha um melhor acolhimento e seja de fato e direito pessoas integradas e participantes em nossa sociedade”, afirmou.

Fonte: Assessoria