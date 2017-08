Ufal divulga seleção para professor substituto

A Pró-reitora de Gestão de Pessoas e do Trabalho (Progep) publicou edital para seleção de professor substituto para os três campi da Ufal. As inscrições estarão abertas a partir da próxima quinta-feira (31) e seguem até 12 de setembro.

A entrega do Currículo Lattes e dos documentos comprobatórios deverá ser feita no período de 31 de agosto a 14 de setembro, no horário das 9h às 17h, na secretaria da respectiva unidade acadêmica ou campi do interior.

As provas serão realizadas no período de 2 a 6 de outubro. São oferecidas 13 vagas para o Campus Arapiraca, na sede e nas Unidades de Palmeira dos Índios e Penedo; dez vagas para o Campus A.C. Simões, em Maceió; além do cadastro reserva nos três campi.

Confira mais detalhes no edital.

Fonte: Ascom / Ufal