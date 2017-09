Desembargador adia julgamento de ação penal contra João Beltrão

O desembargador João Luiz Azevedo Lessa decidiu adiar um julgamento em desfavor do atual deputado João Beltrão (PRTB), acusado de ser o mandado do assassinato do cabo José Gonçalves da Silva Filho, em maio de 1996.

O julgamento estava previsto para acontecer no dia 12 de setembro, mas com o adiamento, a sessão está prevista para começar no dia 26.

Segundo o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), o motivo é devido a uma viagem pré-agendada por Beltrão.

Segundo o relator do processo, João Luiz Lessa, o pedido de adiamento do julgamento foi instruído com documentos que comprovam as datas do itinerário da viagem, programada antes da publicação da pauta de julgamento contendo a ação penal em desfavor do seu cliente.

“O teor que prescreve o artigo 265, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que, acertadamente, distingue o abandono do processo de hipóteses de impedimento de comparecimento comunicado e provado até a abertura do ato, o pedido dever ser deferido, sob pena de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente asseguradas ao réu”, explicou o desembargador.

Crime

O deputado estadual João Beltrão foi acusado pelo Ministério Público Estadual de ser o autor intelectual do homicídio qualificado que vitimou o cabo Gonçalves, conhecido como Cabo Gonçalves, ocorrido no dia 9 de maio de 1996, por volta das 11h, na pista do Auto Posto Veloz, situado às margens da avenida Menino Marcelo, em Maceió.

Outro processo

Beltrão também está respondendo por ser apontado pelo Ministério Público com o mandante da morte de Dimas Holanda em 1997.

Por esse caso, ele Beltrão iria a julgamento em março deste ano, mas a sessão foi suspensa por falta de quorum.

Fonte: G1/AL