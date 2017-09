Eletrobras nomeia novo presidente para Alagoas

O Conselho de Administração da Eletrobras Distribuição Alagoas nomeou o engenheiro eletricista Adjar Vieira Barbosa para exercer o cargo de diretor-presidente da Distribuidora a partir desta quinta-feira (31), quando este passa a integrar também o Conselho de Administração da Empresa.

Adjar tem ampla experiência no setor elétrico nas áreas de operação e expansão de sistemas de transmissão e geração de energia. Ele já atuou como coordenador de planejamento de expansão da Distribuidora e como gestor técnico do projeto Energia +, desenvolvido com financiamento do Banco Mundial para as seis empresas de distribuição da Eletrobras.



Fonte: Ascom Eletrobras