Polícia prende jovem com estufa artesanal de maconha em casa

Equipes da Força Tática do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd) prenderam, na manhã desta sexta-feira (01), um jovem que estava cultivando maconha dentro da sua residência, no bairro do Santos Dumont.A prisão só ocorreu após denúncias anônimas obtidas via Disk Denúncia 181.

De acordo com militares do BPGd, Rômulo Cabral de Oliveira Neto, de 20 anos, foi preso com diversas mudas de maconha destruídas, uma estufa artesanal para produção do entorpecente, bombinhas de maconha e três trouxinhas de cocaína.

Com isso, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes I, no bairro do Pinheiro, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

com Página 181