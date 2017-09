Prefeitura de Penedo realiza curso de cerimonial com servidores públicos

Servidores públicos municipais de diversas secretarias participaram na última quarta-feira (30), na escola de governo da Procuradoria Geral do Município (PGM), de uma oficina de cerimonial publico, com o Professor James Nunes Barbosa. No curso foi explicado a diferença entre Cerimonialista e Mestre de cerimonias, além dos conceitos necessários para que não ocorram erros durante a apresentação de eventos.

Durante todo dia, os funcionários públicos aprenderam como preparar e apresentar um cerimonial conforme as normas do cerimonial público.

Entre os temas abordados no curso estão às definições básicas sobre o cerimonial, a exemplo das noções de protocolo, ordem de precedência, símbolos nacionais, pronomes de tratamento e etiqueta.

Ao final do curso, os servidores públicos municipais simularam o cerimonial de inauguração da reforma do Teatro sete de setembro, divididos em grupos e apresentaram posteriormente para o restante da turma.

“Cerimonial é a sequencia de um evento. É importante que todos os envolvidos em sua preparação possuam os conhecimentos necessários a cerca de sua organização, entendendo os principais conceitos e suas aplicações”, afirmou James Nunes Barbosa.

Fonte: Assessoria