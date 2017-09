Esportistas de Penedo são beneficiados pela Lei Auxílio Atleta

Buscando incentivar o esporte em Penedo, o prefeito Marcius Beltrão (PDT) sancionou nesta sexta-feira, 1º, a Lei Auxílio Atleta. A oficialização do ato ocorreu no Gabinete, na data em que se comemora o Dia do Profissional de Educação Física. O auxílio é de até R$ 5 mil e busca promover atletas que difundam o esporte em competições dentro e fora do Brasil.

Para o chefe do Executivo, a Lei 1.600/2017 tem um grande papel incentivador para os atletas do município. Além de buscar o despertar da prática nas crianças.

“É uma grande honra participar deste momento. Sei que vamos colher muitos frutos. Tudo que possa contribuir com o desenvolvimento da cidade, podem contar. O esporte tem um grande papel na educação das nossas crianças e com essa Lei, tenho plena convicção que vão surgir muitos atletas. Parabéns para todos que lutaram por este dia e obrigado aos vereadores por contribuir”, comemorou.

A Lei Auxílio Atleta é um programa de apoio e incentivo ao esporte, com o objetivo de promover os esportistas de modalidades individuais, coletivas e escolinhas que difundam o esporte em eventos dentro e fora do Brasil. O valor é de até R$ 5 mil, obedecendo alguns critérios, como distância e relevância do evento.

O professor de karatê Marcos Vinicius comemorou a assinatura, destacando que por muitas vezes, os profissionais da área ficavam sozinhos, sem apoio. “Gostei de ver a inciativa do poder público. Diversas vezes estivemos sozinhos na realização e participação de eventos. Na medida do possível, que tudo possa ser ampliado. O esporte precisa muito de ajuda. Que tudo seja efetivado e o poder público esteja apto sempre para nos incentivar”, comentou o professor.

Fonte: Assessoria