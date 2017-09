Ex-secretário de Penedo, Marcos Beltrão, recebe mais de R$ 30 mil de férias

O ex-secretário municipal de Gestão Pública e Finanças da Prefeitura de Penedo, Marcos Beltrão Siqueira, vai receber R$ 31.138,00 dos cofres do município.

O valor publicado no portal da transparência do governo Március Beltrão, irmão de Marcos, é referente a saldos rescisórios relativos às férias de 2014, 2015, 2016 e 2017.

Questionado sobre o pagamento, o prefeito de Penedo se pronunciou em um áudio encaminhado por meio de sua assessoria, declaração adicionada nesta publicação.

“Saldo rescisório, para quem estuda um pouco, é muito fácil de se saber. É justamente aquelas verbas que não foram pagas pelo contratante ao contratado e, lógico, independente da pessoa ser irmão, pai, filho ou um cidadão comum que venha a prestar serviços a um empregador, o saldo é devido e tem que ser pago e se acumula quando deixa de pagar o terço de férias, quando a pessoa trabalha as férias que teria direito e deixou de receber”, explica Március Beltrão que exonerou seu irmão mais novo do primeiro escalão do governo em 12 de junho, notícia publicada no 7 Segundos.

O pagamento da verba rescisória para Marquinhos Beltrão, como é conhecido, foi tornado público pelo vereador João Lucas durante reunião da Câmara Municipal de Penedo realizada nessa quinta-feira (01).

A restituição também está empenhada – ou seja, a burocracia está encaminhada para a conta ser paga – para outras pessoas que ocuparam cargos na gestão de Március Beltrão, conforme consta nas despesas informadas no portal da transparência do município.

Sobre esse aspecto, a Prefeitura de Penedo informou que quem solicitou, vai receber.

