Jovem tenta fugir da PM e é preso no quintal de casa em Penedo

Um jovem de 18 anos, Gustavo Santos Fontes, foi encaminhado à Delegacia Regional de Penedo após ser flagrado com uma arma de fogo e em posse de substâncias entorpecentes. O caso aconteceu no bairro Vila Matias, na cidade de Penedo.

Os policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) informaram que a equipe policial realizava o patrulhamento no Loteamento Santa Luzia, bairro Vila Matias, quando se depararam com Gustavo Santos em atitude suspeita.

No momento em que a guarnição se aproximou, o jovem correu e tentou se esconder em sua residência, localizada na quadra 2 daquele loteamento. A PM o seguiu e encontrou Gustavo Santos no quintal da casa com mais quatro homens.

Questionados sobre o quê faziam por lá, eles não responderam e alegaram apenas que não se conheciam. Com a resposta, a equipe da Radiopatrulha 02 realizou a revista aos suspeitos e posteriormente na residência. Dentro do imóvel, a PM encontrou uma pequena quantidade de substância análoga à Crack e uma pistola garrucha, Calibre 38.

Após o flagrante, Gustavo Santos foi encaminhado à Delegacia Regional de Penedo para continuação dos procedimentos legais, conforme os direitos constitucionais, sendo resguardada integridade física do detido.

Com 11º BPM