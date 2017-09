Motociclista vítima de acidente morre após oito dias internado

Faleceu neste sábado (02), em um dos leitos do Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, o jovem José Fabio da Silva (28 anos), vítima de um acidente de trânsito no último dia 25, na BR 101, em São Miguel dos Campos.

A vítima conduzia uma motocicleta e colidiu na traseira de um caminhão do tipo baú. O rapaz foi socorrido pelo Samu e transferido para o HGE pela unidade aérea do órgão, depois de ser atendido na UPA do município.

Fabio sofreu vários ferimentos, inclusive uma lesão grave no rosto e fratura exposta na perna direita. O corpo do motoqueiro permanece no HGE, mas será recolhido para autopsia no final da tarde no Instituto Médico Legal Estácio de Lima, em Maceió. A liberação para sepultamento deve ocorrer no domingo.

O velório está previsto para acontecer na Central de Velórios do Cemitério Nossa Senhora da Consolação, em São Miguel dos Campos, onde também o trabalhador será sepultado.

