Adolescente de 13 anos é executado a tiros em União dos Palmares

Um adolescente de apenas 13 anos foi executado a tiros na manhã deste domingo (3) em União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas.

Militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, que atende a área, identificaram o adolescente apenas pelas iniciais, J.P.S.

A vítima morava no Condomínio Jardim da Laje Vila José Barraqueiro foi encontrado morto no ‘Morro da Cocada’, no Bairro do Juriti, na periferia da cidade, por um tio, que não foi identificado.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, nem há pistas sobre os suspeitos. Uma guarnição da PM esteve no local, e acionou os Institutos Médico Legal e de Criminalística para os procedimentos de rotina.

O caso será investigado pela delegacia do município.

