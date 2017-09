Dois são presos por violência contra a mulher em Maceió

Na noite deste sábado (2), no bairro Cidade Universitária, Willian Marden dos Santos, de 22 anos, foi preso por homens da Base Comunitária Santa Maria, após ter agredido fisicamente sua esposa, que teve a identidade preservada.

Caso semelhante aconteceu na madrugada do domingo, 3, no bairro Benedito Bentes, quando José Nogueira da Silva de 46 anos, foi preso militares da BCS do Carminha por ameaças contra a namorada.

Nos dois casos, vítimas e agressores foram conduzidos até à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, para prestar esclarecimentos, e onde os homens foram autuados por violência doméstica e ameaça, respectivamente, com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: AL24horas