Mãe e filha morrem em grave acidente no Agreste

Um grave acidente ocorrido no início da tarde deste domingo, 3, deixou três pessoas mortas no Agreste alagoano. Entre elas, mãe e filha, que estavam numa motocicleta que colidiu com uma caminhonete nas proximidades do Povoado Genipapo, zona rural de Limoeiro de Anadia, na AL-220.

As primeiras informações dão conta que a motocicleta conduzida por Josivan Oliveira da Silva, de 30 anos, onde a mulher e a criança estavam como garupa, tentou ultrapassar um ônibus quando se chocou com a caminhonete que vinha em sentido contrário. Aparentemente, nenhum dos três usava capacete.

Com a força do impacto, os três ocupantes foram arremessados do veículos e sofreram graves ferimentos. Mulher e criança faleceram antes de receber atendimento médico; o condutor chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no Hospital de Emergência do Agreste.

O condutor da caminhonete, que ficou bastante danificada, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

